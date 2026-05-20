دورة تدريبية لتطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين ضمن برنامج "ترانسفورم" تشمل 25 مشاركا من عدد من الولايات

انتظمت بمدينة الحمامات (ولاية نابل) خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 ماي 2026، دورة تدريبية لتطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين، استفاد منها 25 مشاركًا من ولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان.

وتعد هذه الدورة التدريبيةّ هذه الدورة الأولى على المستوى الإقليمي خلال سنة 2026، وفق بلاغ لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسيف" صادر اليوم الاربعاء.


وتتنزل هذه الدورة التي انتظمت تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من اليونيسف، ضمن برنامج "ترانسفورم" (TRANSFORM)، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.


يهدف برنامج "ترانسفورم" منذ انطلاقه إلى تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الحماية الاجتماعية لضمان تدخل أكثر فعالية لدعم العائلات والأطفال الأكثر هشاشة.

وقد استفاد حتى اليوم أكثر من 250 أخصائي اجتماعي من هذا التدريب مما يبرز أهميته، خاصة في تعزيز التزامهم بإحداث التغيير داخل مجتمعاتهم، وفق ذات المصدر.
