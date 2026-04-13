غلق مؤقت لمحوّل هرقلة على الطريق السيارة أ1 في اتجاه سوسة من 13 إلى 16 أفريل 2026

في إطار استكمال أشغال صيانة وتجديد الأسقف المعدنية بمحطّتي محوّل هرقلة، اعلنت شركة تونس للطرقات السيارة أنه سيتم غلق محوّل الدخول إلى الطريق السيارة في اتجاه سوسة، وذلك من يوم الإثنين 13 أفريل 2026 إلى يوم الخميس 16 أفريل 2026، ومن الساعة 08:00 صباحا إلى الساعة 17:00 مساء.  

وبالنسبة لمستعملي الطريق القادمين من هرقلة والمهاذبة والمناطق المجاورة عبر الطريق الوطنية رقم 1، يمكنهم الالتحاق بالطريق السيارة في اتجاه سوسة عبر محوّل سيدي بوعلي.

واكدت شركة تونس للطرقات السيارة أن هذه التدخلات تندرج في إطار تحسين جودة الخدمات وضمان راحة مستعملي الطريق وتعزيز سلامة التنقلات.
