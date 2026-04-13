المنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر يستهل مشاركته في البطولة المتوسطية بالخسارة امام كرواتيا 21-23

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر (مواليد 2008) امام نظيره الكرواتي (21-23) اليوم الاثنين خلال مقابلته الاولى ضمن البطولة المتوسطية المقامة بمدينة سامورين بسلوفاكيا.ويتواصل مشوار السباعي التونسي ضمن المجموعة الثانية خلال الدور الاول غدا الثلاثاء بملاقاة تركيا على الساعة الثامنة صباحا ثم ايطاليا على الساعة الخامسة مساء.وسيكون الموعد يوم الاربعاء مع المنتخب السلوفاكي المستضيف انطلاقا من الساعة 15.00، قبل مواجهة صربيا يوم الخميس انطلاقا من الساعة 11.00.ويختتم زملاء الحارس محمد عزيز الحناشي هذا الدور بمواجهة بلغاريا يوم 17 افريل انطلاقا من الساعة 18.30.وتتألف المجموعة الاولى من منتخبات مصر واليونان وكوسوفو ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ورومانيا واسبانيا.وتمثل هذه البطولة التي تتواصل الى غاية 19 افريل الجاري فرصة هامة لأبناء الناخب الوطني رياض البدوي لمزيد الاحتكاك بمنتخبات أوروبية بعد المشاركة في شهر أكتوبر الفارط في النسخة الأولى لبطولة العالم لأقل من 17 سنة بالمغرب.وسيشارك هذا الجيل خلال شهر سبتمبر القادم في منافسات بطولة إفريقيا للأمم بكوت ديفوار المؤهلة الى بطولة العالم 2027.