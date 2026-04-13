بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة للسيدات - النادي النسائي بقرطاج يفوز على الامن العام الكيني 3-0

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 17:35
      
تفوق النادي النسائي بقرطاج على فريق الامن الكيني بثلاثة اشواط نظيفة اليوم الاثنين لحساب الجولة الاولى للمجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لبطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة للسيدات التي يستضيفها الاهلي المصري الى غاية 24 افريل الجاري
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 25-22 و25-19 و25-12
وتضم المجموعة الثالثة ايضا فرق قوات كمبالا الأوغندي والنسور الكونغولي والجمارك النيجيري 
