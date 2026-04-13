الرابطة المحترفة الأولى: نجم المتلوي يهزم مستقبل المرسى ويصعد في الترتيب
تمكن نجم المتلوي اليوم الاثنين من تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه مستقبل المرسى بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي دار بالملعب البلدي بالمتلوي ضمن الدفعة الرابعة من منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وسجل هدف الانتصار اللاعب بروندون نانا في الدقيقة 66، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
تقدم في الترتيبورفع نجم المتلوي رصيده إلى 32 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع مناصفة مع النادي البنزرتي وشبيبة العمران.
في المقابل، تجمد رصيد مستقبل المرسى عند 28 نقطة في المركز العاشر، بالتساوي مع الترجي الجرجيسي.
نتائج الجولة 25 (إلى حد الدفعة الرابعة)* نجم المتلوي – مستقبل المرسى: 1-0
* مستقبل سليمان – النادي الصفاقسي: 1-1
* الملعب التونسي – النادي البنزرتي: 1-1
* الأولمبي الباجي – النجم الساحلي: 3-1
* الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي: 0-0
* مستقبل قابس – اتحاد بن قردان: 0-1
* الشبيبة القيروانية – شبيبة العمران: 1-0
الترتيب1. النادي الإفريقي: 55 ن
2. الترجي الرياضي: 54 ن
3. النادي الصفاقسي: 49 ن
4. الملعب التونسي: 44 ن
5. الاتحاد المنستيري: 39 ن
6. النجم الساحلي: 35 ن
7. النادي البنزرتي: 32 ن
8. شبيبة العمران: 32 ن
9. نجم المتلوي: 32 ن
10. مستقبل المرسى: 28 ن
11. الترجي الجرجيسي: 28 ن
12. اتحاد بن قردان: 28 ن
13. الأولمبي الباجي: 25 ن
14. شبيبة القيروان: 24 ن
15. مستقبل سليمان: 17 ن
16. مستقبل قابس: 17 ن
مباراة مؤجلة* الترجي الرياضي – الترجي الجرجيسي (23 أفريل)
وتتواصل المنافسة على مستوى الصدارة، مقابل احتدام الصراع في أسفل الترتيب لتفادي النزول.
