مرصد سلامة المرور يدعو مستعملى الطريق الى توخي الحيطة بسبب توقعات بنزول أمطار غزيرة شمال ووسط البلاد

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور ، التابع لوزارة الداخلية ، كافة مستعملي الطريق من سواق ومترجلين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من ظهر اليوم الإثنين وتواصلها يوم غد بمناطق الشمال والوسط، والتي ستشهد نزول أمطار رعدية أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف والقصرين وسليانة والقيروان وزغوان ونابل) وتساقط البرد، وهبوب رياح قوية.وأوصى، في بلاغ له، سائقي المركبات ، بتعديل السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية لتفادي خطر الانزلاقات وترك مسافة أمان كافية لتتمكن السيارة من الفرملة في الوقت المناسب، والالتزام بوضع حزام لتفادي الإصابات عند التوقف المفاجئ أو الانزلاقات ، الى جانب تشغيل أضواء التقاطع لتحسين الرؤية وإثارة انتباه بقية السواق والمترجلين ، وإحكام الإمساك بالمقود والانتباه من الانحرافات المفاجئة للمركبة، خاصة في الطرقات المفتوحة، نظراً للرياح التي قد تصل سرعتها إلى 80 كلم/سكما دعاهم الى تجنب المجازفة، مؤكدا أنه يُمنع منعاً باتاً المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية وتشكيلات السيول وتجنب الوقوف تحت الأشجار والأعمدة الكهربائية واللوحات الإشهاريةوتوجه المرصد الى المترجلين وأصحاب الدراجات بجملة من النصائح ، تتمثل في استعمال الممرات المخصصة للمترجلين والتأكد من توقف السيارات كلياً قبل شق الطريق، لأن مسافة الفرملة تطول في الطرقات المبللة ورؤية السواق تكون منخفضة ، والابتعاد عن حواف الأرصفة لتجنب تطاير مياه البرك من السيارات المارة ، والانتباه من الأجسام التي قد تتطاير بفعل الرياح القوية.وأهاب بأصحاب الدراجات النارية والهوائية لتأجيل التنقلات غير الضرورية، فخطر الانزلاق وفقدان التوازن يتضاعف مع الرياح القوية والأمطار، مذكرا بأرقام الطوارئ والنجدة الموضوعة على ذمة المواطنين وهى :الحماية المدنية: 198حرس المرور: 193شرطة المرور: 197