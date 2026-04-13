Babnet   Latest update 16:30 Tunis

الإدارة العامة للأداءات تؤكد أن 15 أفريل 2026 آخر أجل قانوني لإيداع التصاريح الجبائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69046fc8cebd93.84083227_mikjpnlohgfeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 15:31 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكّدت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 15 أفريل 2026 يمثل آخر أجل قانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية.
 
ويشمل هذا الأجل التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي، والتصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

 
وأوضحت الإدارة في بلاغ لها الاثنين أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير فقط من الأجل القانوني، وليس اليوم الوحيد لإيداع التصاريح، حيث يمكن القيام بالإيداع خلال الأيام التي تسبقه.
 

ودعت في هذا الإطار إلى عدم انتظار اليوم الأخير، تفاديا للازدحام على مستوى قباضات المالية أو الضغط على المنظومة الإعلامية، وضمانا لإتمام الإجراءات في أفضل الظروف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327366

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
15:59
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
22° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
16°-13
17°-12
21°-12
22°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/04)     2183,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/04)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>