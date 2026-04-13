الإدارة العامة للأداءات تؤكد أن 15 أفريل 2026 آخر أجل قانوني لإيداع التصاريح الجبائية

أكّدت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 15 أفريل 2026 يمثل آخر أجل قانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية.ويشمل هذا الأجل التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي، والتصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.وأوضحت الإدارة في بلاغ لها الاثنين أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير فقط من الأجل القانوني، وليس اليوم الوحيد لإيداع التصاريح، حيث يمكن القيام بالإيداع خلال الأيام التي تسبقه.ودعت في هذا الإطار إلى عدم انتظار اليوم الأخير، تفاديا للازدحام على مستوى قباضات المالية أو الضغط على المنظومة الإعلامية، وضمانا لإتمام الإجراءات في أفضل الظروف.