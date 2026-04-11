كأس تونس للكرة الطائرة: نتائج الدور ثمن النهائي
في ما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس للكرة الطائرة موسم 2025-2026:
النتائجقاعة حمام الغزاز
فتح حمام الغزاز - الترجي الرياضي 1-3
قاعة البجاوي بصفاقس
اتصالات صفاقس - الزيتونة الرياضية 3-0 (انسحاب)
قاعة رجاء حيدر
مستقبل المرسى - الأولمبي القليبي 1-3
قاعة محمد الزوزي
نسر الهوارية - النادي الصفاقسي 0-3
قاعة المزالي
نادي كرة الطائرة بالمنستير - النجم الساحلي 0-3
قاعة بومهل البساتين
بومهل البساتين - اتحاد نقل صفاقس 1-3
قاعة علي حفيظ
اتحاد قرطاج - سعيدية سيدي بوسعيد 0-3
قاعة بن عروس
نادي حمام الأنف - مولدية بوسالم 1-3
النتائجقاعة حمام الغزاز
فتح حمام الغزاز - الترجي الرياضي 1-3
قاعة البجاوي بصفاقس
اتصالات صفاقس - الزيتونة الرياضية 3-0 (انسحاب)
قاعة رجاء حيدر
مستقبل المرسى - الأولمبي القليبي 1-3
قاعة محمد الزوزي
نسر الهوارية - النادي الصفاقسي 0-3
قاعة المزالي
نادي كرة الطائرة بالمنستير - النجم الساحلي 0-3
قاعة بومهل البساتين
بومهل البساتين - اتحاد نقل صفاقس 1-3
قاعة علي حفيظ
اتحاد قرطاج - سعيدية سيدي بوسعيد 0-3
قاعة بن عروس
نادي حمام الأنف - مولدية بوسالم 1-3
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327275