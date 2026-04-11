كأس تونس للكرة الطائرة: نتائج الدور ثمن النهائي

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 20:27
      
في ما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس للكرة الطائرة موسم 2025-2026:

النتائج

قاعة حمام الغزاز
فتح حمام الغزاز - الترجي الرياضي 1-3


قاعة البجاوي بصفاقس
اتصالات صفاقس - الزيتونة الرياضية 3-0 (انسحاب)

قاعة رجاء حيدر
مستقبل المرسى - الأولمبي القليبي 1-3

قاعة محمد الزوزي
نسر الهوارية - النادي الصفاقسي 0-3

قاعة المزالي
نادي كرة الطائرة بالمنستير - النجم الساحلي 0-3

قاعة بومهل البساتين
بومهل البساتين - اتحاد نقل صفاقس 1-3

قاعة علي حفيظ
اتحاد قرطاج - سعيدية سيدي بوسعيد 0-3

قاعة بن عروس
نادي حمام الأنف - مولدية بوسالم 1-3
