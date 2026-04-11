هيئة الأمم المتحدة بتونس تواصل برنامجا تدريبيا لفائدة صاحبات الأعمال حول االمنوال الاقتصادي في تونس

يتواصل اليوم السبت، البرنامج التدريبي لتعزيز قدرات النساء صاحبات الأعمال حول موضوع المنوال الاقتصادي في تونس، الملتئم بداية من يوم أمس الجمعة ببادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، وبالشراكة مع الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات وأكاديمية النساء صاحبات المؤسسات .وتخصّص فقرات هذا البرنامج التدريبي اليوم، بحسب منشور صادر عن الهيئة اليوم، على حسباها على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا /فايسبوك"، على تشغيل المرأة وتعزيز مكتسباتها، للمضي قدما في تطوير مهاراتها وتحويل أفكارها إلى فرص ملموسة في مجال الأعمال.وتمّ خلال اليوم الأول من هذا البرنامج التدريبي، تمكين المشاركات من فهم أفضل المناخ الاقتصادي الوطني من خلال تحليل المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي، وتسليط الضوء على مسار المرأة التونسية في عالم الاقتصاد.كما تمّ تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركات، في إطار التفاعل خلال حلقات النقاش الجماعة التي ركزت على التحديات المواجهة، وإدارة تعطّل الاقتصاد ، وتحديد مجالات التنمية الفعلية، خاصة من خلال القطاعات الواعدة والآليات القادرة على تطوير الأنشطة.