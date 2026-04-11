توزر: ضبط مجموعة من التدابير استعدادا للموسم السياحي الصيفي

 انطلقت استعدادات السلط الجهوية والمحلية بولاية توزر والمندوبية الجهوية للسياحة والأجهزة الأمنية للموسم السياحي لصيف 2026  من خلال ضبط مجموعة من التدابير إستعدادا لإقبال السياح على الجهة ضمن رحلاتهم إلى الوجهات الساحلية الشاطئية المجاورة، حسب المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.

وأبرز سبيطة، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ الاستعدادات شملت بالخصوص رفع الاخلالات البيئية بالمحيط السياحي، ومنظومة التأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية، حيث تم خلال جلسة عمل خصّصت للغرض أمس الجمعة، استعراض النقائص المسجلة في مجال العناية بنظافة المحيط السياحي من خلال التركيز على بعض مظاهر الاخلال في مجال النظافة والتي من شأنها إزعاج السياح، والتنويه بالتحسن المسجل مؤخرا في مختلف البلديات السياحية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين السياح الوافدين سواء داخل المؤسسات السياحية أو خارجها.

وأضاف أنّه تم التركيز خلال الجلسة على التنظيم المحكم للأنشطة السياحية ومنها الأنشطة التي تقام في الصحراء أي خارج المؤسسات السياحية، وكذلك ظروف الإقامة عبر تقديم نتائج التفقد السياحي المنجز في الفترة الأخيرة والذي شمل النزل والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار، وتم خلالها تفقد جودة الخدمات والتأمين الذاتي بالوحدات السياحية وجاهزية هذه المؤسسات، وذلك عن طريق فريق مكون من الأجهزة الأمنية والحماية المدنية ومصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة. 
وإلى جانب الاستعدادات للموسم السياحي الصيفي، تناولت الجلسة المنعقدة أمس بمقر ولاية توزر، نقاط أخرى من بينها وضعية التزوّد بالمواد الأساسية، والمخطّط الجهوي للنجدة، والعناية بالبيئة والمحيط بشكل عام في الجهة من طرف البلديات لاسيما البلديات السياحية، والاستعداد لاستقبال أبناء الجهة المقيمين في الخارج.
وتم التأكيد في ختام الجلسة على ضرورة حسن الاستعداد لاستقبال ضيوف الجهة من السياح التونسيين والأجانب وتوفير ظروف الإقامة الجيدة.

