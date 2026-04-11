تحويل ظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا

تعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجاز المرحلة الثالثة للتحويل الظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا،وذلك بداية من يوم الأثنين 13 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا (10:00)، ولمدة اقصاها 30 يوما.ويندرج هذا التحوير،وفق بلاغ للوزارة السبت، في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22).ويتعين على القادمين من وسط العاصمة (عبر جسر سان قوبان Saint Gobain) في اتجاه المروج والحمامات، الانعطاف يسارا على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية (الطريق الجهوية رقم 22).ودعت الوزارة مستعملي هذه الطريق الى الانتباه إلى العلامات التوجيهية المركزة والتخفيض من السرعة عند الوصول إلى المنعطف.