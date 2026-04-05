بن عروس: حملة للنظافة على امتداد الفسحة الشاطئية لمدينة حمام الانف

احتضن شاطئ حمام الانف (الضاحية الجنوبية للعاصمة) صباح اليوم الأحد حملة للنظافة امتدت على طول الفسحة الشاطئية وشملت إزالة الأوساخ العالقة والفواضل المختلفة بعديد النقاط ببادرة من معتمدية وبلدية حمام الانف وبالشراكة مع المجلس المحلي وبالتعاون مع الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي وفوج الكشافة بالجهة وبعض الجمعيات الناشطة بالجهة.وأفاد معتمد حمام الانف سامي بن عمر بالمناسبة ان هذه الحملة تأتي في سياق الاستعداد للموسم الصيفي وتهدف لإزالة كل المظاهر المخلة بجمالية المكان والمساهمة في تنظيف الشاطئ وتنقيته من كل مظاهر التلوث والشوائب العالقة برمال الشاطئ وتنظيف محيط الفسحة الشاطئية التي تمثل الواجهة البحرية لمدينة حمام الانف.وأضاف بن عمر ان هذه الحملة ستتواصل مع نهاية كل أسبوع وستشمل في كل مرة عمادة من عمادات مدينة حمام الانف في مجهود تشاركي وضع تحت عنوان " نظف قدام دارك " يهدف الى إزالة الاوساخ والعناية بالبيئة ونظافة المحيط بالانهج والشوارع والازقة في كل حي.وتم خلال هذه الحملة تسخير جملة من الآليات لرفع الفواضل المجمعة من قبل طيف واسع من المشاركين في هذه الحملة حيث تولى المتطوعون جمع الفضلات والنفايات الملقاة على امتداد الشاطئ قبل ان يتم في مرحلة ثانية تحميلها في معدات النظافة للبلدية ونقلها إلى مراكز تجميع الفضلات.