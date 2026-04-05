Babnet   Latest update 23:13 Tunis

قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية (طبيب مختص)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d26ea42af960.32816889_nmqjolghfekpi.jpg>
الدكتور هادي غرس الله
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 15:14 قراءة: 1 د, 32 ث
      
افاد الأخصائي في التخدير والإنعاش ورئيس الجمعية التونسية للعلاج بالأوكسيجين المضغوط الدكتور هادي غرس الله، اليوم الاحد، ان نتائج واعدة لبحوث سريرية متقدمة تشير إلى قدرة الأوكسجين المضغوط على تحسين الأداء الوظيفي لدى المرضى الذين تعرضوا إلى الجلطة الدماغية.
   وأوضح المختص، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء به، على هامش فعاليات صالون المرضى المنعقد أيام 3 و4 و5 أفريل الجاري، أن هذه التقنية العلاجية قد تمثل نقلة نوعية في مسار إعادة التأهيل، خاصة في المراحل التي تلي الإصابة، حيث تساعد على تنشيط الخلايا العصبية وتحسين وظائف الدماغ المتضررة.
    وبيّن غرس الله أن العلاج بالأوكسيجين المضغوط يقوم على مبدأ استنشاق المريض للأوكسيجين النقي داخل غرفة خاصة ذات ضغط مرتفع يفوق الضغط الجوي العادي.

    ويساهم هذا الضغط في إذابة كميات أكبر من الأوكسيجين في الدم، ما يسمح بوصوله بشكل أفضل إلى الأنسجة المتضررة، خصوصاً في الدماغ، وبالتالي دعم عملية التعافي وتحفيز إصلاح الخلايا.
   وأشار إلى أن هذه التقنية ليست حديثة العهد، إذ تُستخدم منذ سنوات طويلة في حالات الطوارئ، من بينها التسمم الحاد بالغازات مثل أول أكسيد الكربون، وبعض الالتهابات الجرثومية الخطيرة، وحوادث الغوص، إضافة إلى حالات فقدان السمع الفجئي.
    ولفت إلى توسّع استعمال هذا العلاج ليشمل مجالات أخرى، حيث أثبتت الدراسات نجاعته في علاج مضاعفات العلاج الكيميائي لدى مرضى السرطان، وتسريع التئام الجروح والتقرحات المزمنة، وخاصة ما يُعرف بـالقدم السكري، التي تُعد من أخطر مضاعفات مرض السكري.

    وأكد المتحدث أن الاهتمام العالمي المتزايد بهذا النوع من العلاج يعكس نتائجه الإيجابية، خاصة في تحسين جودة حياة المرضى وتقليص المضاعفات، معتبرا أن إدماجه في المنظومة الصحية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أساليب العلاج الحديثة.
   ولفت غرس الله الى انه سيتم تدعيم هذا الاختصاص في تونس من خلال إحداث مركز ثانٍ للعلاج بالأوكسيجين المضغوط بالمستشفى الجامعي بسهلول خلال الأشهر الستة القادمة، إلى جانب المركز الحالي بالمستشفى العسكري بتونس، وهو ما من شأنه أن يوسّع من فرص استفادة المرضى من هذا العلاج المتقدم.    
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326887

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
26°-12
27°-13
26°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

