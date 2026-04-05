توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"

انطلقت مساء أمس السبت بدار الثقافة حامة الجريد من ولاية توزر ورشات المشروع الثقافي "ستار باور" المندرج ضمن برنامج "مغرومين"المموّل من طرف الاتحاد الأوربي وينفذ بالشراكة بين التعاون الدولي الاسباني والمجلس الثقافي البريطاني ووزارتي الثقافة والشباب والرياضة في تونس ليمتد على مدى أسابيع منخلال جملة من الورشات ودورات التكوين لفائدة شباب المنطقة.ويتم تنفيذ هذا المشروع محليا بالشراكة بين جمعية شانتي وجمعية أحباء دار الثقافة حامة الجريد وفق آمال حاجي كاتب عام جمعية أحباء دار الثقافة موضحة ل/وات/ أن المشروعيعنى بإدراج الشباب وتشريكهم في الأنشطة الثقافية عبر تعزيز قدراتهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية على غرار المسرح والفنون التشكيلية والألعابالفكرية ورياضة ركوب الدراجات الهوائية مع دورات تكوين تحت إشراف أساتذة الاختصاص بدار الثقافة.ويتضمن البرنامج ورشة في مجال المسرح تتخللها عروض مسرحية من انتاج الشباب المنتفع بالمشروع وورشة الموسيقى التي ستوجه اهتمامها لإنشاء فرقة موسيقية تجمع روادالمؤسسة الثقافية وتقدم سلسلة عروض طيلة فترة المشروع زيادة على ورشة الفنون التشكيلية التي ستتولى انجاز جداريات وتختتم أعمالها بمعرض للوحات فنية تحت إشراف أساتذةالاختصاص.ويتم في السياق ذاته تنفيذ دورات تكوين في السينما والصورة يتم خلالها انتاج فيلم قصير من طرف الشباب المشارك ودورة في الشطرنج تتخللها مسابقات في الألعاب الفكرية علىأن يختتم المشروع بعرض انتاجات مختلف الورشات على امتداد ثلاثة أيام تكون فرصة لتقييم مدى استفادة الشباب منها ومدى قدرتهم على ولوج الأنشطة الفنية والثقافية بعدهابحسب المصدر ذاته.وأشار عدد من إطارات التنشيط بدار الثقافة من المشرفين على الورشات أنهم سيوجهون الورشات من أجل تحقيق استفادة المشاركين منها وذلك على غرار ورشة الشطرنج حيثستقدم دورة مكثفة للشباب وتقوم بتقييم مكتسباتهم عبر تنظيم دورة مصغرة.وأشارت المشرفة على ورشة السينما والصورة أنه بعد تقديم درس نظري ينطلق الشباب في دروس تطبيقية في التصوير والمونتاج والصوت وغيرها ويقومون بإنتاج ومضات"أفلام قصيرة" في مواضيع تهمهم منها البيئة والهجرة السرية وغيرها من المواضيع التي يقترحونها.