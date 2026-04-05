نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس

أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس استقرت خلال شهر مارس 2026 في حدود 5%، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر اليوم.

ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات يدعم التضخم

ويعود هذا الاستقرار بالأساس إلى تواصل ارتفاع نسق تطور أسعار عدد من المجموعات، أبرزها:

* المواد الغذائية بنسبة 6,8%

* خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6,2%
* خدمات النقل بنسبة 2,8%

في المقابل، شهدت أسعار الملابس والأحذية تباطؤاً نسبياً، حيث تراجعت نسبة الزيادة إلى 7,5% بعد أن كانت في حدود 8,9% خلال شهر فيفري.

زيادات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية

وسجلت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعاً بنسبة 6,8%، مدفوعة أساساً بارتفاع:

* الغلال الطازجة بنسبة 17,1%
* الدواجن بنسبة 16,7%
* لحم الضأن بنسبة 14,3%
* الأسماك الطازجة بنسبة 12,3%
* لحم البقر بنسبة 10,8%

في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7,3%.

ارتفاع أسعار الخدمات والمواد المصنعة

كما شهدت أسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعاً بنسبة 4,3%، نتيجة زيادة أسعار:

* الملابس والأحذية بنسبة 7,5%
* مواد التنظيف بنسبة 4,9%

وسجلت الخدمات بدورها ارتفاعاً بنفس النسبة، خاصة مع صعود أسعار خدمات النزل بنسبة 14,7%.

استقرار التضخم الضمني

وبلغ التضخم الضمني، الذي يستثني الطاقة والتغذية، مستوى 4,6% خلال شهر مارس، مع مساهمة هامة لكل من:

* المواد المعملية بنسبة 1,6%
* الخدمات بنسبة 1,4%

تفوق المواد الحرة في دفع التضخم

وأظهرت البيانات أن المواد الحرة كانت الأكثر تأثيراً في التضخم، حيث:

* ارتفعت أسعارها بنسبة 6,1%
* مقابل 1,2% فقط للمواد المؤطرة

كما بلغت نسبة الزيادة في المواد الغذائية الحرة 7,7%، مقابل 0,2% للمواد المؤطرة.

ارتفاع شهري للأسعار

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 1% خلال مارس مقارنة بشهر فيفري، نتيجة:

* زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2%
* وارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,5%

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 5,8%، والدواجن بنسبة 4%، والغلال بنسبة 2,9%، مقابل تراجع أسعار البيض بنسبة 0,7%.
