بفضل متبرع... المستشفيات العموميّة تنجح في إنقاذ حياة تلميذة و عمليّات زرع لمرضى آخرين

Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 14:55
      
أعلنت وزارة الصحة عن نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لفائدة تلميذة كانت في وضع صحي حرج بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد، أن "هذا النّجاح جاء إثر تبرع نبيل من عائلة فقدت عزيزاً عليها، فاختارت أن تمنح الحياة لغيرها".


وتم في السياق ذاته، القيام بعملية رفع متعددة للأعضاء (كبد، قلب، كليتان، قرنية)، وتم توجيه الكليتين لزرعهما لفائدة مريضين راشدين بكل من مستشفى شارل نيكول والمستشفى العسكري.


وقالت الوزارة "إن هذا النجاح يؤكد جاهزيّة المستشفيات العموميّة التّونسيّة واستجابتها السّريعة لنداء الواجب و حرص وزارة الصحّة على العمل بخطوات حثيثة على إصلاح المنظومة الصحيّة و دعم المستشفيات العموميّة لمواصلة هذه الإنجازات و النجاحات".

وتوجهت بالشكر الجزيل لعائلة المتبرع مبينة أن التبرع بالأعضاء ينقذ الأرواح ، وأنه يمكن لأي شخص أن يكون سببا في حياة جديدة.
