نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة بالمستشفى الجامعي المنجي سليم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لفائدة تلميذة كانت في وضع صحي حرج، وذلك بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، إثر مبادرة إنسانية تمثلت في موافقة عائلة على التبرع بأعضاء أحد أفرادها بعد وفاته.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم في هذا الإطار إجراء عملية رفع متعددة للأعضاء شملت الكبد والقلب والكليتين والقرنية، حيث تم توجيه الكليتين لزرعهما لفائدة مريضين آخرين بكل من مستشفى شارل نيكول والمستشفى العسكري بتونس.وأكدت وزارة الصحة أن هذا النجاح يعكس جاهزية المستشفيات العمومية التونسية وقدرتها على الاستجابة السريعة لمثل هذه الحالات الدقيقة، مجددة التزامها بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز إمكانيات القطاع العمومي، بما يضمن استمرارية تحقيق مثل هذه النجاحات.