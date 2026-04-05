يوم تكويني حول " اضطراب طيف التوحد من التشخيص الى التدخل " يوم 18 افريل 2026 ببلدية الحمامات

تنظم الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية (فرع نابل) بالشراكة مع بلدية الحمامات، يوما تكوينيا حول " اضطراب طيف التوحد.. من التشخيص الى التدخل"، وذلك يوم السبت 18 افريل الجاري بمقر البلديةويستهدف هذا اليوم اطارات مؤسسات الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية والاولياء وجميع الفاعلين والمختصين في قطاع الطفولةويتضمن البرنامج مداخلات حول التشخيص والاعراض المصاحبة لاضطراب طيف التوحد وطرق العلاج الدوائي وكيفية التدخل الوظيفي والنفسي والحركي والتربية المختصة والمعالجة الحسيةوقد شاركت تونس يوم 2 أفريل الجاري مع سائر دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد والذي يأتي تحت شعار عالمي " التوحد والإنسانية.. لكل حياة قيمة "، تأكيداً على كرامة المصابينبالتوحد وحقهم الأصيل في المشاركة الفعالة في بناء المستقبل البشري المشترك.وقد كشفت معطيات صادرة عن وزارة الصحة التونسية بمناسبة هذا اليوم ، أن عدد المصابين يقدر بنحو 200 ألف طفل في تونس يعانون من اضطراب طيف التوحد.كما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلاً من بين كل 100 طفل حول العالم يصاب بهذا الاضطراب.الجمعية التونسية للنهوض والوقاية بالصحة النفسية هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الرفاه النفسي في تونس والحد من انتشار الاضطرابات مثل القلق والاكتئاب. وتعمل الجمعية على تقديم الدعم وتوعية المجتمع ونشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وعلاجها.