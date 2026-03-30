وزارة أملاك الدولة تعلن عن قائمة عقارات فلاحية دولية للكراء لفائدة الشركات الأهلية

ولايات معنية وإجراءات نشر القائمة





شروط الترشح لفائدة الشركات الأهلية



أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عن نشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء لفائدة الشركات الأهلية بعدد من الولايات، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المنقح للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، إلى جانب القرار المشترك الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2025.وأوضحت الوزارة أنه تم بتاريخ 30 مارس 2026 تعليق قائمة العقارات المعنية بولايات:جندوبة، الكاف، سليانة، باجة، منوبة، زغوان، نابل، القيروان، مدنين وقبلي.وقد تم نشر هذه القائمات بمقرات:* الولايات والمعتمديات* المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية* الإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية* الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية* المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية (وزارة التشغيل والتكوين المهني)ودعت الوزارة الشركات الأهلية الراغبة في كراء هذه العقارات إلى اتباع الإجراءات التالية:من إحدى الهياكل الجهوية المختصة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية)، وإمضاؤها من قبل الممثل القانوني للشركة.إلى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعليق الإعلان (30 مارس 2026)، مرفقًا بالوثائق التالية:* البطاقة الوصفية للعقار ممضاة من الممثل القانوني* مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية* نسخة قانونية من محضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني ومنحه التفويضات اللازمة