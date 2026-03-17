سفير اليابان بتونس يستقبل مدير التصوير سفيان الفاني المتوج بجائزة أكاديمية السينما اليابانية

استقبل سفير اليابان بتونس أحمد الشفرة، يوم 16 مارس 2026 بمقر السفارة، مدير التصوير التونسي سفيان الفاني، المتوج بجائزةخلال الدورة التاسعة والأربعين لجوائز الأكاديمية اليابانية للسينما، وذلك عن عمله في الفيلم الياباني الدراميوكان اللقاء مناسبة لتهنئة الفاني بهذا التتويج المرموق الذي يُعد إنجازًا للكفاءات السينمائية التونسية، ويساهم في تعزيز إشعاع صورة تونس في اليابان.كما تم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من هذا النجاح لتوسيع حضور تونس في الأوساط السينمائية اليابانية، ودعم فرص التعاون الثقافي بين البلدين، بالتزامن مع إحياء الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان سنة 1956.ويُذكر أن فيلمللمخرج لي سانغ-إيل حقق نجاحًا لافتًا في دور العرض باليابان وعلى الصعيد الدولي، حيث أصبح أعلى فيلم ياباني واقعي تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما اليابانية، ويروي قصة ملحمية تدور أحداثها في عالم فنالياباني التقليدي.