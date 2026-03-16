وزير الدفاع الوطني يشرف على حفل ختان عدد من أبناء منتسبي الوزارة

أنتظم، صباح اليوم الاثنين، حفل ختان عدد من أبناء منتسبي وزارة الدفاع الوطني، بالمقرّ التابع للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، باشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة، وفي إطار الإحاطة الاجتماعية بمنتسبي الوزارة وعائلاتهم.كما تولّى الوزير ، خلال هذا الموكب الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة، تقديم هدايا للأطفال المختونين، وزيارة عدد من الأطفال المقيمين بالمستشفى، مهنّئا إياهم بعيد الفطر المبارك، ومتمنّيا لهم الشفاء العاجل، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.