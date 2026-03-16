توننداكس يفقد 1،14 بالمائة من قيمته في إقفال الإثنين

Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 17:27
      
أقفلت بورصة تونس حصّة، الإثنين، على نسق سلبي، وفقد مؤشرها المرجعي "توننداكس" 1،14 بالمائة، وبلغ مستوى 15237،45 نقطة، وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 5،5 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة التونسيّة للاوراق المالية.

وعاد أفضل أداء لأسهم شركة النقل، وزادت قيمة السهم، بنسبة 6 بالمائة، وبلغ عند الإقفال مستوى 18،550 دينار، دون أن يتخطى إجمالي المعاملات على السهم 67 ألف دينار.


وتطوّر سعر سهم بطاريات أسد، بنسبة 2،7 بالمائة، وأنهى المعاملات عند مستوى 3،040 دينار، وبلغت المعاملات على السهم ذاته 17 ألف دينار.


في المقابل فقد سهم البنك التجاري 4،7 بالمائة من قيمته، وبلغ سعره عند الإقفال مستوى 70،510 دينار، في ما بلغت المعاملات على السهم 1،7 مليون دينار.

وتقهقر بدوره سعر سهم التونسيّة لإعادة التأمينن بنسبة 3،3 بالمائة وبلغ عند الإقفال 14،120 دينار. وقدّرت المبادلات عهلى السهم ب121 ألف دينار.

وبدا سهم يونيماد الأكثر تبادلا خلال الحصّة، واستحوذ على 531 ألف دينار من إجمالي المعاملات. وأنهى السهم الحصّة عند سعر 8،630 دينار، بعد تراجعه بنسبة 2 بالمائة.
