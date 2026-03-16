وزير التجارة: ما تم التوصل اليه خلال اشهر ديسمبر وجانفي وفيفري لم يتحقق في تاريخ تصدير زيت الزيتون التونسي

اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبير، الاثنين، ان ما تم التوصل اليه خلال اشهر ديسمبر وجانفي وفيفري لم يتحقق في تاريخ  تصدير زيت الزيتون التونسي، معتبرا انه انتصار للدبلوماسية الاقتصادية التونسية  

وكشف خلال رده على اسئلة شفاهية من قبل نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة بالبرلمان، انه تم تجاوز 50 الف طن في الشهر، نتيجة لتضافر جهود كافة المتدخلين في عملية التصدير

ولفت عبيد، ان الوزارة تعمل على الحفاظ على الوجهات التقليدية واستهداف وجهات جديدة في المعلب وهو تطور نوعي في تصدير زيت الزيتون، وفق قوله  
وفي ما يتعلق بتصدير التمور، اكد وزير التجارة استئناف نسق تصدير التمور نحو الوجهات المالوفة بشكل تدريجي نتيجة للتعطل المسجل خلال الفترة الاخيرة على مستوى الاجراءات

واردف القول " قمنا بطلب موعد للتفاوض مع الاتحاد الاوروبي بخصوص  تصدير زيت الزيتون وبعض المنتجات الفلاحية الاخرى الهامة ولازلنا ننتظر الرد، وان التفاوض لن يقتصر فقط على الاتحاد بل سيشمل غيره"  الفلاحية"
