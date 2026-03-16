الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية لكرة السلة: النادي الإفريقي يعدّل الكفة أمام شبيبة القيروان

فاز النادي الإفريقي مساء الاثنين على شبيبة القيروان بنتيجة 72-68 في المباراة التي احتضنتها قاعة القرجاني، ضمن الجولة الثانية من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وبهذا الانتصار، تمكن فريق باب الجديد من تعديل النتيجة في السلسلة إلى (1-1)، بعدما كانت شبيبة القيروان قد حسمت الجولة الأولى لفائدتها بنتيجة 87-84.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة أُعيدت بقرار من لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة، عقب قبول الاحتجاج الذي تقدمت به شبيبة القيروان شكلاً ومضموناً، علماً أن المباراة الملغاة كانت قد انتهت بفوز النادي الإفريقي بنتيجة 86-74.


برنامج بقية مباريات نصف النهائي الأول

* الجولة الثالثة: الخميس 19 مارس 2026 (س13)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان)

* الجولة الرابعة: (تحدد لاحقاً)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان)

نتائج وبرنامج نصف النهائي الثاني

* الجولة الأولى:
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 84-64

* الجولة الثانية:
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 80-74

* الجولة الثالثة: الخميس 19 مارس 2026 (س15)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري (قاعة حمام سوسة)

* الجولة الرابعة: (تحدد لاحقاً)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري (قاعة حمام سوسة)

ويُذكر أن التأهل إلى الدور النهائي يُحسم للفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات ضمن سلسلة المواجهات.
