مونديال 2030: لاكورونيا تسحب ترشحها لصالح مشروع لتحديث ملعب ريازور

أعلنت بلدية لاكورونيا، اليوم الإثنين، سحب ترشحها لاستضافة مباريات من نهائيات كأس العالم 2030، مفضلة إعطاء الأولوية لمشروع تحديث مستدام لملعب ريازور والبنيات التحتية المحيطة به.وأكدت عمدة المدينة، إينيس ري، خلال ندوة صحفية، أن هذا القرار يندرج في إطار "رؤية استراتيجية موجهة نحو التنمية المستدامة وخدمة المصلحة العامة لمدينة لاكورونيا".وقالت المسؤولة المحلية "لقد أعددنا مشروعا طويل الأمد، صمم من أجل المدينة وسكانها. كان الهدف الأولي هو أن تحظى مدينتنا بشرف استضافة مباريات المونديال، لكن ليس بأي ثمن".وأشارت إلى أن البلدية أخطرت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقرار سحب ترشحها، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع المساهمين الرئيسيين لنادي ديبورتيفو لاكورونيا من أجل الشروع بشكل مشترك في تجديد كامل للمركب الرياضي لريازور، الذي يشمل الملعب وقصر الرياضات والمنشآت الملحقة به.وأوضحت عمدة المدينة أن المتطلبات التقنية واللوجستية المفروضة لاستضافة مباريات كأس العالم، وخاصة رفع الطاقة الاستيعابية للملعب من 32 ألفا و500 مقعد إلى 48 ألف مقعد، جعلت مواصلة الترشح "غير قابلة للتطبيق"، بالنظر إلى الاحتياجات الفعلية للنادي والتوازن المالي للمدينة.ر-هس