إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس والحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم الاثنين

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 21:42
      
أفادت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين 16 مارس، إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس، والحمامات حمام الأنف تونس، تدريجيا، وذلك إثر الاقتناءات الجديدة من الحافلات.
وكانت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، قد تسلمت يوم 25 فيفري الماضي، 27 حافلة مزدوجة، خصّصت منها 8 حافلات لولاية زغوان و19 حافلة لولاية نابل.
وتأتي هذه الاقتناءات الجديدة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها والارتقاء بجودة خدماتها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمساهمة في تحسين منظومة النقل العمومي.
