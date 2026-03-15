الدوري العالمي للكاراتي (كوميتي سيدات) التونسية وفاء محجوب تحرز برونزية وزن اقل من 61 كلغ

أحرزت التونسية وفاء محجوب الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كلغ (كوميتي سيدات) ضمن مسابقة الدوري العالمي للكاراتي بروما بعد فوزها اليوم الاحد في مباراة الدور الترتيبي على الشيلية باربارا هوايكيمان بنتيجة 9-1.وكانت وفاء محجوب انهزمت امس السبت في الدور نصف النهائي امام الكازاخستانية اصيل كاناي بنتيجة 2-3 بعدما تغلبت قبل ذلك في الدور ربع النهائي على الكرواتية زيركو ميا غريتا بنتيجة 6-4.وعادت الميدالية الذهبية لليابانية سارارا شيمادا في حين آلت الميدالية الفضية للكازاخستانية أصيل كاناي.يذكر ان مسابقة الدوري العالمي للأكابر والكبريات تجرى على أربعة مسارات في السنة الواحدة، اقيم الاول خلال شهر جانفي بمدينة اسطنبول بتركيا، ويجرى المسار الثاني حاليا بالعاصمة الايطالية روما.وتحتضن مدينة ليشان الصينية المسار الثالث خلال شهر افريل القادم، لتختتم المسارات خلال شهر جوان بالعاصمة المغربية الرباط.