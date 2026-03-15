Babnet   Latest update 12:48 Tunis

استئناف حركة المرور ب بعد احتجاجات ليلية على خلفية احتجاز تجار تونسيين لدى الجانب الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rasjedirrle2901.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 12:39 قراءة: 1 د, 27 ث
      
 استؤنفت، فجر اليوم الأحد، حركة التنقل بمعبر راس جدير وعادت لنسقها الطبيعي، بعد اضطراب شهدته مساء السبت على خلفية احتجاجات نفذها عدد من أبناء بن قردان على مستوى نقطة القيطون قرب المعبر، احتجاجًا على ما اعتبروه سوء معاملة للتجار التونسيين من قبل الجانب الليبي.
    وقد قام المحتجون بقطع الطريق المؤدية إلى المعبر أمام حركة التنقل في الاتجاهين، وإرجاع السيارات التونسية والليبية، وامتدت هذه التحركات طوال الليل، ما أثر على حركة المرور بالمعبر وسبّب طوابير من السيارات، شملت سيارات المسافرين وسيارات الإسعاف لنقل المرضى.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن أكثر من 13 مواطنا تونسيا من التجار أوقفتهم السلطات الليبية أول أمس، وهم لا يحملون بضاعة تشكل خطرا أو ضررا على الدولة الليبية.

   وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أنه كان من المفروض، في حال وجود مخالفة، تحرير محضر جبائي وإطلاق سراح الموقوفين، معبرًا عن أمله في الإفراج عن جميع التونسيين وتسليمهم سياراتهم، مشددًا على عمق العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا ورفض أي محاولات للتنكيل أو سوء المعاملة.
من جهته، عبّر عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية بن قردان، علي زغدود، في تدوينة على صفحته الرسمية، عن قلقه الشديد من إيقاف أكثر من 13 مواطنا تونسيا من تجار بن قردان على مستوى معبر راس جدير من قبل السلطات الليبية.
    واستنكر زغدود، "استنادا إلى ما بلغه من مواطنين تونسيين، التجاوزات الخطيرة التي طالتهم من الجانب الليبي، بما في ذلك الاعتداء بالعنف، ومعاملات غير لائقة، وابتزاز، وطول الانتظار اليومي".

    وأكد رفضه "لهذه الممارسات التي تمس من كرامة المواطن التونسي"، داعيًا السلطات الليبية "إلى التسريع بالإفراج عن جميع الموقوفين وتمكينهم من سياراتهم ومعالجة المخالفات وفق القانون دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم".
   كما دعا عضو البرلمان "السلطات التونسية إلى التحرك العاجل لحماية المواطنين ومتابعة هذه التجاوزات بجدية وضمان عدم تكرارها مستقبلاً".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325487

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-5
18°-12
20°-9
15°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>