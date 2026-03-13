وزارة الصحة : سيتم العمل على تحسين هندسة الهياكل الصحية بما يضمن تطوير المنظومة الصحية ورفع نجاعة التدخل الصحي

أكدت وزارة الصحة، في إجابتها على سؤال كتابي للنائب فاطمة المسدي حول معايير اختيار الأراضي المخصصة لإنشاء المستشفيات الجهوية، أنه سيتم العمل على تحسين هندسة الهياكل الصحية والارتقاء بعمارتها الوظيفية، بما يضمن حسن استغلال الفضاءات وتوزيع المسارات العلاجية بطريقة تقلص الاكتظاظ وتسهل الولوج إلى الخدمات وذلك لتطوير المنظومة الصحية ورفع نجاعة التدخل الصحي.وأوضحت الوزارة، في معرض إجابتها على سؤال النائب فاطمة المسدي والتي نشرت على موقع البرلمان أنه ستتم مراجعة التصاميم الهندسية للمؤسسات الصحية لضمان مطابقتها للمعايير في مجالات السلامة ومكافحة العدوى وراحة المرضى والإطار الطبي وشبه الطبي.وأكدت انه سيتم إعداد مخططات مؤسساتية دقيقة لكل هيكل صحي، تحدد بوضوح تركيبة الأقسام، ووحدات الاستشفاء، ودوائر الاستعجالي، والمسارات الداخلية للمرضى، إضافة إلى حاجيات كل مؤسسة من الموارد البشرية والتجهيزات.وأشارت إلى أن هذا التخطيط يهدف إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية وتوجيه الاستثمارات بطريقة أكثر نجاعة بما يسمح ببرمجة تدريجية وواقعية لأشغال التهيئة والتوسعة والتطوير.كما لفتت الوزارة الى أن الجهود تتواصل لإعادة النظر في تصنيف الهياكل الصحية العمومية وفق مقاربة تعتمد مؤشرات موضوعية، على غرار حجم النشاط الصحي المقدم، ونوعية الموارد المتوفرة، والتطور الديمغرافي والاجتماعي ويتم التأكيد على ضرورة ضمان تواصل الخدمات الصحية وانسيابها بين مختلف الخطوط العلاجية بما يعزز النجاعة ويحسن جودة التكفل بالمرضى.أما في خصوص المستشفى الجهوي المزمع انشاؤه بولاية صفاقس الجنوبية وهو موضوع الجزء الثاني من السؤال فقد أكدت الوزارة انه وفي إطار المراجعة الشاملة للخارطة الصحية بجهة صفاقس، وحرصا على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودة الرعاية، سيتم اعتماد مقاييس علمية دقيقة عند دراسة إحداث أي هيكل صحي جديد.وتشمل هذه المقاييس، وفق الوزارة ، تحليل الاحتياجات الفعلية للسكان، وتقييم مدى توفر الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والبنية التحتية الضرورية، وذلك في حدود الميزانية المرصودة.وبينت أن هذه المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية لولاية صفاقس بما في ذلك توزيع التجمعات السكانية والأنماط الوبائية المحلية والخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية المميزة للمنطقة، لضمان ملاءمة الهياكل الصحية مع واقع الجهة وخصوصياتها.