ألعاب القوى: السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي للقفز بالزانة بتحقيقه 6.31 م

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3e58a3bdba7.28875458_jehqofinmplkg.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 11:21
      
حطّم أسطورة القفز بالزانة، السويدي أرماند دوبلانتيس، الرقم القياسي العالمي للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بعدما سجل 6.31 مترا في أول محاولة له، أمس الخميس، بين جماهيره في ملتقى أوبسالا في السويد.

ويواصل الفائز بذهبيتين أولمبيتين وأربعة ألقاب عالمية، هوايته في تحطيم الرقم القياسي العالمي منذ أن تفوق على رقم الفرنسي رونو لافيلني بتحقيقه 6.17 مترا سنة 2020.

ويعود آخر رقم قياسي للسويدي صاحب 26 سنة الى سبتمبر 2025 عندما تمكن من التتويج بذهبية بطولة العالم بطوكيو مسجّلا 6.30 مترا.
وكان النرويجي سوندره غوتورمسن (6.00 م) المنافس الوحيد الآخر الذي تمكن من اجتياز حاجز الستة أمتار في هذا اللقاء.
