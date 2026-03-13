ألعاب القوى: السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي للقفز بالزانة بتحقيقه 6.31 م

Watch how Mondo Duplantis cleared 6.31m for his 15th world pole vault record in Sweden



Duplantis cleared the mark at his own meeting and was mobbed by his other competitors afterwards 🇸🇪



Watch the full highlights on Eurovision Sport below 👇https://t.co/1EgMIQfrfp pic.twitter.com/KEnpO6fqJP — AW (@AthleticsWeekly) March 12, 2026

حطّم أسطورة القفز بالزانة، السويدي أرماند دوبلانتيس، الرقم القياسي العالمي للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بعدما سجل 6.31 مترا في أول محاولة له، أمس الخميس، بين جماهيره في ملتقى أوبسالا في السويد.ويواصل الفائز بذهبيتين أولمبيتين وأربعة ألقاب عالمية، هوايته في تحطيم الرقم القياسي العالمي منذ أن تفوق على رقم الفرنسي رونو لافيلني بتحقيقه 6.17 مترا سنة 2020.ويعود آخر رقم قياسي للسويدي صاحب 26 سنة الى سبتمبر 2025 عندما تمكن من التتويج بذهبية بطولة العالم بطوكيو مسجّلا 6.30 مترا.وكان النرويجي سوندره غوتورمسن (6.00 م) المنافس الوحيد الآخر الذي تمكن من اجتياز حاجز الستة أمتار في هذا اللقاء.