الهيئة التونسية للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية يفتحان آفاق شراكة استراتيجية جديدة

أكدت الهيئة التونسية للاستثمار ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرصهما على مزيد استغلال فرص التعاون والشراكة المتاحة بينهما لدفع الاستثمار الأجنبي وتعزيز تموقع تونس كوجهة استثمارية واعدة.كان ذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة، جلال الطبيب، ببعثة رفيعة المستوى من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمقر الهيئة بالعاصمة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، الخميس.ويأتي هذا اللقاء في إطار إعداد الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية مع الجمهورية التونسية للفترة 2026-2029، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف مزيد تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات مرافقة المؤسسات في برامج التحول الاقتصادي.يذكر أن بعثة البنك الإسلامي للتنمية تؤدي زيارة عمل رسمية إلى تونس من 8 إلى 14 مارس الجاري.والبنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية.