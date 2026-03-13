Babnet   Latest update 09:38 Tunis

ولاية تونس: جلسة عمل للنظر في الإعداد المادي والتنظيمي للدورة 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 08:35
      
خصصت جلسة عمل، عقدت يوم الخميس بمقر ولاية تونس، للنظر في الإعداد المادي والتنظيمي للدورة 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب المزمع عقدها تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية.  
 
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة حسن الإستعداد لهذه التظاهرة من جميع النواحي لما تكتسيه من أهمية في الإشعاع بصورة تونس على الصعيد الدولي،وفق بلاغ نشرته مصالح الاعلام بالولاية.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والعمل على إعداد برنامج عمل متكامل وفعال، يضمن حسن تنظيم هذه الدورة ويكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 
و أشرف على تلك الجلسة والي تونس عماد بوخريص بحضور المعتمدة الأولى للولاية و معتمدي باب بحر والخضراء والكرم وحلق الوادي والمرسى وقرطاج وممثلي المصالح الأمنية المعنية و الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون بلدية تونس والكرم وحلق الوادي والمرسى وسيدي بوسعيد وقرطاج و مدير عام ببلدية تونس و المديرين الجهويين للتنمية الفلاحية والتجهيز والتطهير والمندوب الجهوي للسياحة، إلى جانب عدد من الإطارات الجهوية والبلدية وشركة البحيرة للتطوير والإستثماربتونس.

ويتخذ مجلس وزراء الداخلية العرب مقرا له بتونس.
 
