تونس تعزّز صادراتها من الأحذية إلى البرازيل خلال جانفي وفيفري 2026

سجّلت صادرات الأحذية التونسية إلى البرازيل نمواً ملحوظاً خلال الشهرين الأولين من سنة، وفق بيانات نشرتهاونقلتها وكالة الأنباء العربية البرازيلية.وبلغت واردات البرازيل من الأحذية التونسيةخلال شهري جانفي وفيفري، مسجّلة زيادة بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالهاكما شمل هذا النمو القيمة الجملية ومتوسط السعر، إذ استوردت البرازيل أحذية تونسية بقيمة، بارتفاع قدره، في حين بلغ متوسط سعر الزوج الواحدمقابلفي العام الماضي، أي بزيادة بنسبةورغم هذا الارتفاع، لا تزال الأسعار التونسية أقل من مثيلاتها في واردات البرازيل من الولايات المتحدة التي تبلغ، وإيطاليا التي تصل إلى، لكنها تفوق الأسعار المسجلة في الواردات من إندونيسيا () والصين ().وتعد الصين وفيتنام وإندونيسيا وهونغ كونغ وباراغواي من أبرز مورّدي الأحذية إلى السوق البرازيلية. وخلال شهر فيفري وحده، احتل المغرب المرتبةبين المورّدين، بينما جاءت تونس في المرتبة، حيث بلغت مبيعات المغرببتراجع، مقابللتونس بانخفاضمقارنة بفيفري من العام الماضي.وفي السياق ذاته، واصلت واردات البرازيل من الأحذية منحاها التصاعدي، إذ بلغتخلال جانفي وفيفري بزيادةعلى أساس سنوي، بقيمة إجمالية قدرت بـ، بارتفاع. واستحوذت الصين وحدها علىمن إجمالي الأزواج المستوردة.في المقابل، تراجعت صادرات البرازيل من الأحذية بنسبةمنذ بداية السنة لتبلغبقيمة، بانخفاضمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار تحقيق القطاع لفائض تجاري.وتجدر الإشارة إلى أن، التابعة للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البرازيل والدول العربية من خلال نشر تقارير وأخبار متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار.