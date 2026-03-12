تونس تعزّز صادراتها من الأحذية إلى البرازيل خلال جانفي وفيفري 2026
سجّلت صادرات الأحذية التونسية إلى البرازيل نمواً ملحوظاً خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، وفق بيانات نشرتها الجمعية البرازيلية لصناعات الأحذية ونقلتها وكالة الأنباء العربية البرازيلية.
وبلغت واردات البرازيل من الأحذية التونسية 3416 زوجاً خلال شهري جانفي وفيفري، مسجّلة زيادة بنسبة 216.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها 1080 زوجاً.
كما شمل هذا النمو القيمة الجملية ومتوسط السعر، إذ استوردت البرازيل أحذية تونسية بقيمة 64.4 ألف دولار، بارتفاع قدره 236.1 بالمائة، في حين بلغ متوسط سعر الزوج الواحد 18.85 دولاراً مقابل 17.74 دولاراً في العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 6.3 بالمائة.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال الأسعار التونسية أقل من مثيلاتها في واردات البرازيل من الولايات المتحدة التي تبلغ 37.94 دولاراً للزوج، وإيطاليا التي تصل إلى 245.56 دولاراً، لكنها تفوق الأسعار المسجلة في الواردات من إندونيسيا (17.58 دولاراً) والصين (2.54 دولاراً).
وتعد الصين وفيتنام وإندونيسيا وهونغ كونغ وباراغواي من أبرز مورّدي الأحذية إلى السوق البرازيلية. وخلال شهر فيفري وحده، احتل المغرب المرتبة 19 بين المورّدين، بينما جاءت تونس في المرتبة 20، حيث بلغت مبيعات المغرب 402 زوج بتراجع 79.7 بالمائة، مقابل 116 زوجاً لتونس بانخفاض 74.1 بالمائة مقارنة بفيفري من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، واصلت واردات البرازيل من الأحذية منحاها التصاعدي، إذ بلغت 9.7 ملايين زوج خلال جانفي وفيفري بزيادة 23 بالمائة على أساس سنوي، بقيمة إجمالية قدرت بـ 109.27 ملايين دولار، بارتفاع 12.1 بالمائة. واستحوذت الصين وحدها على 32.57 بالمائة من إجمالي الأزواج المستوردة.
في المقابل، تراجعت صادرات البرازيل من الأحذية بنسبة 18.9 بالمائة منذ بداية السنة لتبلغ 17 مليون زوج بقيمة 135.34 مليون دولار، بانخفاض 22.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار تحقيق القطاع لفائض تجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، التابعة للغرفة التجارية العربية البرازيلية، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البرازيل والدول العربية من خلال نشر تقارير وأخبار متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار.
