المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025
بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة التي صادقت عليها مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال كامل سنة 2025 نحو 547.991 مليون دينار موزعة على 6513 عملية استثمارية، مسجلة زيادة في القيمة بنسبة 15 بالمائة رغم تراجع عدد العمليات بنسبة 7 بالمائة.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المصرح بها خلال الفترة ذاتها انخفاضاً في عدد العمليات بنسبة 13 بالمائة لتبلغ 9343 عملية مقابل 10777 عملية سنة 2024، بينما ارتفعت قيمتها إلى 1277.551 مليون دينار بزيادة قدرها 6 بالمائة.
تمويل الاستثمارات
توزعت مصادر تمويل الاستثمارات المصادق عليها بين:
* 259.3 مليون دينار تمويل ذاتي (ارتفاع بـ 16 بالمائة)،
* 155.7 مليون دينار قروض (زيادة بـ 40 بالمائة)،
* 132.9 مليون دينار منح مسندة (تراجع بـ 7 بالمائة مقارنة بسنة 2024).
كما تمت المصادقة على قروض عقارية بقيمة 7.4 مليون دينار لتغطية مساحة 452 هكتاراً.
التوزيع الجغرافي والقطاعي
تصدّر الإقليم الثالث (القيروان، سوسة، المنستير، المهدية، القصرين، سليانة) قائمة الاستثمارات بقيمة 177.8 مليون دينار أي ما يعادل 32 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، يليه الإقليم الرابع بنسبة 24 بالمائة، في حين سجل الإقليم الثاني أعلى نسبة تطور بلغت 48 بالمائة.
قطاعياً، استحوذ قطاع الفلاحة على النصيب الأكبر بقيمة 275.342 مليون دينار (53 بالمائة)، بينما شهد قطاع تربية الأحياء المائية نمواً لافتاً ببلوغ استثماراته 88 مليون دينار مقابل 25.956 مليون دينار سنة 2024.
فئات الباعثين والتشغيل
أظهرت المعطيات أن استثمارات الباعثين الشبان بلغت 51 مليون دينار (10 بالمائة من المجموع)، تليهم النساء الباعثات بقيمة 18.605 مليون دينار (3.6 بالمائة). كما تمت المصادقة على 35 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 8.9 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تتيح المشاريع المصادق عليها إحداث نحو 3015 موطن شغل مباشر.
الاستثمار الأجنبي
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الفلاحي تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمته المصادق عليها من 7.997 مليون دينار سنة 2024 إلى 20.946 مليون دينار مع موفى سنة 2025.
