المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025

بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة التي صادقت عليها مصالحخلال كامل سنة 2025 نحوموزعة على، مسجلة زيادة في القيمة بنسبةرغم تراجع عدد العمليات بنسبةوفي المقابل، سجلت الاستثمارات المصرح بها خلال الفترة ذاتها انخفاضاً في عدد العمليات بنسبةلتبلغمقابلسنة 2024، بينما ارتفعت قيمتها إلىبزيادة قدرهاتوزعت مصادر تمويل الاستثمارات المصادق عليها بين:تمويل ذاتي (ارتفاع بـ 16 بالمائة)،قروض (زيادة بـ 40 بالمائة)،منح مسندة (تراجع بـ 7 بالمائة مقارنة بسنة 2024).كما تمت المصادقة على قروض عقارية بقيمةلتغطية مساحةتصدّر(القيروان، سوسة، المنستير، المهدية، القصرين، سليانة) قائمة الاستثمارات بقيمةأي ما يعادلمن إجمالي الاستثمارات، يليه الإقليم الرابع بنسبة، في حين سجل الإقليم الثاني أعلى نسبة تطور بلغتقطاعياً، استحوذعلى النصيب الأكبر بقيمة(53 بالمائة)، بينما شهدنمواً لافتاً ببلوغ استثماراتهمقابلسنة 2024.أظهرت المعطيات أن استثماراتبلغت(10 بالمائة من المجموع)، تليهمبقيمة(3.6 بالمائة). كما تمت المصادقة علىلفائدة الشركات الأهلية بقيمةومن المنتظر أن تتيح المشاريع المصادق عليها إحداث نحوسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الفلاحي تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمته المصادق عليها منسنة 2024 إلىمع موفى سنة 2025.