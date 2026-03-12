منوبة: حجز 111 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة في وادي الليل من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61463b9637dee1.17002877_qljopigehnkmf.jpg>

حجز فريق مراقبة اقتصاديّة بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة بالشراكة مع أعوان الحرس البلدي، اليوم الأربعاء، 111 قنطارا من الفارينة المدعمة (222 كيس وزن 50 كلغ الكيس الواحد) بمخبزة بمنطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل، بعد ثبوت تعمّد صاحب المخبزة استعمال هذا النوع من الفارينة في صنع الخبز الرفيع عوضا عن الفارينة الرفيعة.

وأسفرت العملية عن تحرير محضر اقتصادي في الغرض، واستكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة لارتكابه مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصّصة لها، مع إقرار إعادة بيع المحجوز بمسالك التوزيع القانونية، وتضمين حصيلته المالية بالخزينة العامّة للدولة.

وبموجب الكمية المحجوزرة اليوم، تفوق كميّة الفارينة المدعمة التي تم حجزها بولاية منوبة منذ بداية شهر الصيام، 580 قنطارا، وذلك بفضل المراقبة الاقتصاديّة المكّثفة، وتركيزها على المخابز ومختلف المحلات المفتوحة للعموم، بهدف التصدي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم .