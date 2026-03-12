كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير إيطاليا بتونس

في إطار متابعة ملفات التعاون بين تونس وإيطاليا، عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، يوم الأربعاء، جلسة عمل مع سفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، تباحثا خلالها في واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والمتميزة بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل الراهنة على الساحة الدولية.وحسب بلاغ إعلامي، أشاد الجانبان بالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وحرصا منهما على مزيد تعزيزها على مختلف الأصعدة، في إطار الاحترام المتبادل واستجابة لتطلعات الشعبين الصديقين.وأكد الجانبان على أهمية تنويع وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ومواصلة التنسيق والتشاور في إطار العمل مُتعدد الأطراف، لاسيما ضمن المنظومة الأممية، من أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ مقاربات التعاون والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة.يسر