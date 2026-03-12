قافلة صحية يومي 14 و15 مارس 2026 تستهدف أيتاما من ولاية القصرين وأمهاتهم

تنظّم جمعية "كافل اليتيم" بالاشتراك مع جمعية "وان داي وان ديم"، يومي 14 و15 مارس الجاري، بمدينة الحمامات من ولاية نابل، قافلة صحية كبرى تحت شعار "رمضان الصحة والعافية ولمّة الخير"، ستؤمن خدمات طبية مجانية لأيتام من ولاية القصرين وأمهاتهم.وستوفّر القافلة للمستفيدين، حسب بلاغ صادر عن جمعية كافل اليتيم، استشارات وفحوصات طبية مجانية في أكثر من عشرة اختصاصات، من بينها طب العيون، والأسنان، والطب العام، والأطفال، والطب الباطني، والعظام، والروماتيزم، والتغذية، والمعدة، وطب النساء، والطب النفسي.وسيتخلل هذا الحدث إفطار جماعي وسهرة رمضانية تضامنية لفائدة حوالي 300 مستفيد من أبناء الجمعية، تتضمن فقرات تنشيطية وفنية، إلى جانب توزيع ملابس العيد والهدايا على الأطفال الأيتام.ودعت جمعية "كافل اليتيم" ، في البلاغ ذاته، المؤسسات الاقتصادية والشركاء وأهل البر والإحسان إلى دعم هذه المبادرات الإنسانية، بما يساهم في توسيع دائرة الإحاطة بالأيتام وتمكينهم من حياة كريمة ومستقبل أفضل.جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعدّ الثالثة من نوعها حيث سبق وأن نظّمت كل من جمعية "كافل اليتيم" وجمعية "وان داي وان دريم"، قافلة صحية بمدينة القيروان سنة 2024 ، تلتها قافلة ثانية بتونس الكبرى سنة 2025.