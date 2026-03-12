وزارة الصحة: تدخلات مختلفة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الخدمات الطبية في عديد الجهات

تعمل وزارة الصحة على تنفيذ سلسلة تدخلات واجراءات تهدف الى تحسين البنية التحتية الاستشفائية وتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات في عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، وفق ما ورد في أجوبة الوزارة على أسئلة نواب، نشرت اليوم الاربعاء على موقع مجلس نواب الشعب.وشملت هذه التدخلات عديد الولايات، منها ولاية نابل، حيث أكدت الوزارة أنها انطلقت في مراجعة خارطة الخدمات الصحية بمعتمدية قرمبالية، التي تضم الدائرة الصحية مستشفى محلي و8 مراكز صحة أساسية وقاعتين للعلاج، مع 7 أطباء صحة عمومية يغطون أقسام الاستعجالي والطب العام والعيادات الخارجية والطب المدرسي.وأشارت الوزارة إلى تركيز آلة للتخطيط على القلب في مركز الصحة فندق الجديد، إضافة إلى تخصيص يوم لرفع العينات في مركز الصحة عين طبرنق بمعتمدية قرمبالية. كما أكدت إضافة حصة ثانية في قسم الاستعجالي بمستشفى قرمبالية لتخفيف الضغط على هذا القسم.وفي خطوة لتطوير خدمات طب الاختصاص، كشفت الوزارة عن إحداث عيادات تخصصية في المستشفى بالشراكة مع مستشفيي الطاهر المعموري ومحمد التلاتلي بنابل، مع تدعيم المستشفى بأطباء جدد في عدة اختصاصات، بما فيها طبيب مختص في طب النساء والتوليد.وقالت الوزارة إن جهود الإسعاف والإنعاش بولاية نابل قد تعززت بدخول وحدة الخدمات المتنقلة حيز الاستغلال منذ ديسمبر 2025، مزودة بخمسة ممرضين، و5 فنيين ساميين، و5 سواق، وسيارة إسعاف مجهزة.أما في ولاية القيروان، فقد أفادت الوزارة أنها عززت المستشفى المحلي ببوحجلة بأطباء اختصاص وأطباء عامين، بما في ذلك 3 أطباء في اختصاص طب العائلة.وأكدت رصد الاعتمادات المالية لإحداث قسم استعجالي وعيادات خارجية بالقيروان، فضلا عن تهيئة مركز الصحة الأساسية بجهينة بالقيروان.كما أشارت إلى العمل على إنجاز مشروع بناء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة 2026-2030.وفي ولاية تطاوين، أفادت الوزارة أنها تدرس إحداث هيكل صحي جديد مع دراسة الاحتياجات وتوفر الموارد البشرية والتجهيزات والبنية التحتية، ضمن إعادة النظر في تصنيف الهياكل الصحية العمومية بما يضمن تكامل الخدمات بين مختلف الخطوط.وتم توفير قطعة الأرض وإعداد الدراسة الهندسية المتعلقة بمركز للإيواء والعزل في معتمدية ذهبية بتطاوين، بما يمكّن من تحديد الميزانية اللازمة لإنجاز المشروع.أما ولاية القصرين، كشفت الوزارة عن تدعيم المستشفى الجهوي بمركز للرنين المغناطيسي ونظام التصوير الطبي عن بعد، والمفراس لضمان استمرارية الخدمات الصحية، إضافة إلى تشغيل قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي بتعزيز القسم بطبيب ضمن برنامج الخدمة المدنية.وفي ولاية توزر، قالت الوزارة إنها عرضت ملفات أشغال المستشفى الجهوي بنفطة على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة، مشيرة إلى مصادقة اللجنة على استكمال الأشغال عبر صيغة الاستشارة، إضافة في انتظار المصادقة النهائية للجنة المشاريع الكبرى.وفي ولاية سيدي بوزيد، أكدت الوزارة دخول خدمات تصفية الدم في 3 مراكز عامة بطاقة 42 آلة تكفل بـ183 مريضا، إضافة إلى 3 مراكز خاصة بطاقة 86 آلة لتغطية 328 مريضا، كما اشارت إلى تعزيز الجهة بمركز إضافي في منزل بوزيان بطاقة 10 آلات، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيله العام الجاري.وشملت مشاريع الوزارة الكبرى إعادة بناء المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بميزانية تقديرية 115 مليون دينار، حيث صادقت اللجنة الفنية على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر بصيغة مفتاح في اليد نظرا للطابع الاستعجالي والفني العالي للمشروع، وفق الوزارة.بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة برنامجا لإعادة تصنيف الهياكل الصحية العمومية على مستوى مختلف الولايات، مع التركيز على مراجعة مراكز الصحة الأساسية، وإدماج مؤشرات النشاط الصحي والموارد المتاحة، والتأكيد على استمرارية الخدمات وتكاملها، وتعزيز الخط الأول بالتجهيزات الضرورية، بما يشمل تدعيم مراكز الرعاية الصحية بالأطباء والفنيين والمعدات الحديثة، وترسيخ آليات الطب عن بعد عبر مراكز مرجعية في كل ولاية.وتهدف هذه التدخلات، وفق وزارة الصحة، إلى تحقيق العدالة بين الجهات في الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وضمان استمرارية الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لوزارة الصحة والمخطط التنموي للفترة 2026-2030.