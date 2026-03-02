مساعي لتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتصنبع الفلاحي بين تونس وفنلندا

مثل تطوير التعاون بين تونس وفنلندا في مجال الطاقة، وتبادل الخبرات في تكنولوجيا التشغيل الآلي، محور الزيارة التي أدتها سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيهة حجاجي، موفى الشهر الفارط، الى شركة "إيه بي بي فنلندا"، المختصة في مجال الطاقة والمعدات الكهربائية الثقيلة وتكنولوجيا التشغيل الآلي.وعقدت السفيرة التونسية بالمناسبة، اجتماعا مع مسؤولي هذه الشركة، خُصّص لاستعراض أنشطتها المتنوعة، وتبادل وجهات النظر بشأن إمكانيات تطوير التعاون مع تونس في المجالات ذات الأولوية، لاسيّما تحديث آليات التصرف في الموارد المائية والتصنيع الفلاحي ودعم منظومة الطاقة النظيفة، وفق بلاغ نشرته اليوم الإثنين، المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.