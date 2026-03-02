Babnet   Latest update 18:50 Tunis

وزير الخارجية يستقبل سفيرة الدانمارك بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a5bfefb5c574.81809934_phmjkogelnqif.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 18:50 قراءة: 0 د, 58 ث
      
استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمّد علي النّفطي، اليوم الاثنين، بمقرّ الوزارة، سفيرة مملكة الدّنمارك بتونس، فنغا ياماغوتشي-فاستينغ .

وشدّد الوزير، حسب بلاغ إعلامي للوزارة، على ضرورة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المُقبلة وعلى أهمية تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أفضل تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، على غرار تكنولوجيّات الاتّصال والتّحوّل الرّقمي، والفلاحة المستدامة، والصّناعات المتطوّرة، والطّاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والشّباب والمرأة، وكذلك المجالات العلميّة والتّعليميّة والثّقافيّة.


وأبرز النفطي الإمكانات الهامة التي يفتحها التّعاون الثّنائي في مجالات التّجارة والاستثمار، فضلا عن أهمية التشبيك بين رجال أعمال البلدين خاصة على إثر فتح سفارة مقيمة للدّنمارك بتونس.


وفي مستهل اللقاء نوّه وزير الشؤون الخارجية بروابط الصداقة التي تجمع تونس والدانمارك منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1959، والتي شهدت دفعا جديدا إثر جلسة العمل التي جمعته مع نظيره الدنماركي يوم 4 جوان 2025 بكوبنهاغن، ضمن جولة قام بها في بلدان شمال أوروبا.

ومن جانبها، أعربت السّفيرة عن حرص بلادها على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون مع تونس، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مُبدية استعدادها للعمل مع الأطراف التّونسية المعنية من أجل استكشاف أفضل السبل لتنويع مجالات التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة بين البلدين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324598

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-12
20°-13
16°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>