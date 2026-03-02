Babnet   Latest update 16:08 Tunis

مهرجان المدينة بالقيروان من 4 إلى 16 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a59a844983e1.22824531_mophgjflknieq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 15:50 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تقام الدورة 10 لمهرجان المدينة بالقيروان من 4 إلى 16 مارس 2026 بالمركب الثقافي بالجهة.

ويتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من العروض الفنية والثقافية المتنوعة، تنطلق يوم 4 مارس بالعرض الضوئي "مابينغ" "بيبان المدينة" لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، يليه في اليوم ذاته عرض الافتتاح "التخميرة" للفنان مراد باشا.

ويتواصل البرنامج يوم 5 مارس مع عرض "بيبان المدينة"، إلى جانب عرض "نوى" للفنان حاتم دربال. ويسهر الجمهور يوم 6 مارس مع الفنان زياد غرسة، ليكون الموعد يوم 8 مارس مع فرقة "سلاطين الطرب السورية"، ثم يليه يوم 10 مارس عرض "مراوحات موسيقية" للفنان قاسم الشواشي ويوم 11 مارس عرض "القوالة" للفنان حاتم الفرشيشي.

ويتضمن البرنامج يوم 12 مارس عرضا لمسرحية "Mr Propre" للممثل وليد الزين. ويقدم مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان يوم 13 مارس عرض "رجال صبرة". أما يوم 14 مارس فيكون الموعد مع الفنانة درصاف الحمداني يليها يوم 15 مارس عرض "عطور" لمحمد علي كمون. وتُختتم فعاليات المهرجان يوم 16 مارس بعرض "فاح السر" للفنان الهادي عينينو.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324584

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
20°-12
20°-13
16°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>