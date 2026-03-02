مهرجان المدينة بالقيروان من 4 إلى 16 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a59a844983e1.22824531_mophgjflknieq.jpg>

تقام الدورة 10 لمهرجان المدينة بالقيروان من 4 إلى 16 مارس 2026 بالمركب الثقافي بالجهة.



ويتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من العروض الفنية والثقافية المتنوعة، تنطلق يوم 4 مارس بالعرض الضوئي "مابينغ" "بيبان المدينة" لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، يليه في اليوم ذاته عرض الافتتاح "التخميرة" للفنان مراد باشا.



ويتواصل البرنامج يوم 5 مارس مع عرض "بيبان المدينة"، إلى جانب عرض "نوى" للفنان حاتم دربال. ويسهر الجمهور يوم 6 مارس مع الفنان زياد غرسة، ليكون الموعد يوم 8 مارس مع فرقة "سلاطين الطرب السورية"، ثم يليه يوم 10 مارس عرض "مراوحات موسيقية" للفنان قاسم الشواشي ويوم 11 مارس عرض "القوالة" للفنان حاتم الفرشيشي.



ويتضمن البرنامج يوم 12 مارس عرضا لمسرحية "Mr Propre" للممثل وليد الزين. ويقدم مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان يوم 13 مارس عرض "رجال صبرة". أما يوم 14 مارس فيكون الموعد مع الفنانة درصاف الحمداني يليها يوم 15 مارس عرض "عطور" لمحمد علي كمون. وتُختتم فعاليات المهرجان يوم 16 مارس بعرض "فاح السر" للفنان الهادي عينينو.



