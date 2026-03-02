Babnet   Latest update 16:08 Tunis

مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ينظم الدورة الرابعة من "بيبان لمدينة" في مدينتيْ القيروان وتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a598d76efa92.76422706_jhpofiqmknlge.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 15:40
      
ينظم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، الدورة الرابعة من برنامج "بيبان لمدينة" تحت شعار "بيبان لمدينة بين القيروان وتونس". وتجمع هذه التظاهرة بين الأنشطة الثقافية والفنية والتقنيات الرقمية، مع توظيف أدوات حديثة من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم عناصر من التراث الثقافي.

وتتوزع هذه الدورة على مرحلتين في مدينتين عتيقتين، إذ تحتضن المدينة العتيقة بـالقيروان فعاليات المرحلة الأولى يومي 4 و5 مارس 2026. ويتضمّن البرنامج مسارا ثقافيا رقميا داخل عدد من الفضاءات التاريخية، وعروضا فنية تفاعلية مستلهمة من تاريخ المدينة، بالإضافة إلى تجارب رقمية تعتمد السرد البصري والصوتي. وتشمل الفضاءات المحتضنة للأنشطة كلا من المركب الثقافي أسد بن الفرات وباب الجلادين وزاوية سيدي عبيد.

وتتواصل الفعاليات في المدينة العتيقة بـتونس من 12 إلى 15 مارس 2026، من خلال مسار ثقافي رقمي يربط بين عدد من المعالم والفضاءات الثقافية. ويعتمد البرنامج على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز والذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تفاعلي للزوار، إلى جانب تخصيص فضاءات عرض وتجارب مفتوحة للجمهور، مع مشاركة مؤسسات ناشئة تنشط في مجال تثمين التراث عبر الوسائط الرقمية.

ويمتد المسار الثقافي في تونس من ساحة القصبة مرورا بـضريح عبد الله ترجمان ونصب الجندي المجهول ثم باب المنارة وساحة القصر وصولا إلى المعهد الوطني للتراث (دار حسين) ودار محسن، ليتواصل نحو دار الصفاقسية ودار الرشيدية داخل المدينة العتيقة.
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
