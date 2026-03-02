Babnet   Latest update 16:08 Tunis

سليانة: بذر 154 ألفا و100 هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6318bb811fbf59.50139365_fjhqmlegnpoki.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 15:15
      
بلغت المساحات النهائية المبذورة خلال الموسم الفلاحي الحالي بولاية سليانة، 154 ألفا و100 هكتار موزعة الى 76 ألفا و500 هكتار من القمح الصلب و10 ألاف و600 هكتارا من القمح اللين و66 ألفا و400 هكتار من الشعير و500 هكتار تريتكال، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.

وبيّن عزوز في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ عملية المداواة تمّت على مساحة 30 ألفا و500 هكتار أي بنسبة 35 بالمائة، حيث تم استعمال المبيدات ذات المفعول المزدوج على مساحة 16 ألفا و100 هكتار مقابل 14 ألفا و400 هكتار ذات المفعول الواحد.

وبخصوص نثر مادة الأمونيتر، ذكر عزوز أنه تم نثر مايقارب 26 بالمائة على مساحة 40 ألف هكتار من المساحة الجملية، وذلك يعود أساسا لضعف نسبة التزويد بهذه المادة والبالغة الى حدود اليوم 80 ألف قنطار من مجموع 300 ألف قنطار مبرمج وهو لايفى بالحاجيات في ظل الأمطار الأخيرة، وفق قوله. 
وأكد المسؤول بالمناسبة على أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها أغلب معتمديات الجهة مكّنت من وضع انبات جيّد بنسبة 87  بالمائة و13 بالمائة حالة انبات متوسطة، متأملا أن يشهد شهر مارس الجاري تساقط كميات متفرقة من الأمطار لاستكمال عمليات العناية والمداواة و نثر قسط من الأمونيتر.
