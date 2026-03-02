الادارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن فتح باب الانتداب لاطارات شبه طبية

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بتونس، عن اعتزامها انتداب اطارات شبه طبية بصفة مباشرة، وذلك لتغطية احتياجاتها في مجموعة من الاختصاصات التقنية الدقيقةوقد حدد، يوم الجمعة 13 مارس 2026 ، كآخر أجل لقبول الترشحاتوأفادت الادارة في بلاغ لها، أن الاختصاصات المطلوبة تشمل أربعة اختصاصات أساسية لخطط فني سامي أدوات جراجة وفني سامي الرعاية الصحية الاستعجالية وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي كتابة طبيةواشترطت الادارة الجهوية للصحة، على الراغبين في الترشح تقديم ملف يحتوي على مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف الشخصي للمترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الى جانب نسخة مطالبقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرجوتودع الملفات مباشرة لدى مصالح الادارة الجهوية للصحة بتونس ، الكائن مقرها ب 07 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفدير