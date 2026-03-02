Babnet   Latest update 09:52 Tunis

الادارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن فتح باب الانتداب لاطارات شبه طبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60e8829ccf9e67.44003251_filompjhegkqn.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 09:21
      
أعلنت الادارة الجهوية للصحة بتونس، عن اعتزامها انتداب اطارات شبه طبية بصفة مباشرة، وذلك لتغطية احتياجاتها في مجموعة من الاختصاصات التقنية الدقيقة

وقد حدد، يوم الجمعة 13 مارس 2026 ، كآخر أجل لقبول الترشحات


وأفادت الادارة في بلاغ لها، أن الاختصاصات المطلوبة تشمل أربعة اختصاصات أساسية لخطط فني سامي أدوات جراجة وفني سامي الرعاية الصحية الاستعجالية وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي كتابة طبية


واشترطت الادارة الجهوية للصحة، على الراغبين في الترشح تقديم ملف يحتوي على مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف الشخصي للمترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الى جانب نسخة مطالبقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج

وتودع الملفات مباشرة لدى مصالح الادارة الجهوية للصحة بتونس ، الكائن مقرها ب 07 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفدير
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
