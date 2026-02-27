كأس تونس لكرة القدم: الاتحاد المنستيري يلاقي النادي الإفريقي في قمة الدور السادس عشر

نتائج بقية المقابلات



أسفرت قرعة الدور السادس عشر من كأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026، التي جرت بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، عن مواجهة بارزة تجمع بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي في قمة مبكرة من هذا الدور.كما وضعت القرعة عدداً من أندية الرابطة المحترفة الأولى في مواجهات مباشرة، حيث تستقبل شبيبة القيروان بملعب حمدة العواني النادي الصفاقسي، فيما يلاقي نجم المتلوي على أرضه مستقبل قابس.ويستضيف مستقبل سليمان فريق الملعب التونسي، في حين يلتقي النادي البنزرتي على ملعب 15 أكتوبر مع مستقبل المرسى.وسيستهل الترجي الرياضي التونسي حملة الدفاع عن لقبه بتنقل خارج قواعده لمواجهة المتأهل من لقاء وداد الحامة وستير جرزونة، بينما يواجه النجم الساحلي مضيفه السهم الرياضي بقصر قفصة.* بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف* اتحاد أجيم جربة – مكارم المهدية* كوكب عقارب – الملعب القابسي* الواحة الرياضية بقبلي – شبيبة العمران* تقدم ساقية الدائر – مشعل الساحلين* جندوبة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي* هلال مساكن – اتحاد بن قردان* ملعب مرناق – الأولمبي الباجي* الترجي الجرجيسي – النادي القربيوتقام مباريات الدور السادس عشر أيام 20 و21 و22 مارس المقبل، باستثناء مواجهة وداد الحامة أو ستير جرزونة أمام الترجي الرياضي، التي ستجرى في موعد لاحق بسبب التزامات فريق باب سويقة في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.