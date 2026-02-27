وزير الفلاحة يدعو الهياكل المتدخلة في قطاع الاعلاف الى مزيد احكام التنسيق بما يحسن نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال

دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في قطاع الأعلاف إلى مزيد إحكام التنسيق وتوضيح مجالات تدخّل كل طرف، بما يعزّز التكامل بينها وتدعيم الشّراكة ويُحسّن نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال الحيوي.وأكد خلال جلسة عمل انعقدت الخميس خُصّصت للنّظر في سبل دعم أنشطة الدّيوان الوطني للأعلاف وتعزيز دوره في تعديل السّوق وتأمين تزويد المربين بالأعلاف في أفضل الظّروف، ضرورة وضع خطة عمل عاجلة وفعّالة تهدف إلى ضمان استقرار السوق وتفادي أي اضطرابات محتملة في التزويد، مع تعزيز دور الديوان في التعديل، بما يساهم في التّحكّم في كلفة الإنتاج، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.ومثّلت الجلسة مناسبة لاستعراض الوضعية الحالية لمنظومة الأعلاف، خاصة على مستوى التزويد بالمواد الأولية، وتوفّر المخزوناتن وفق بلاغ الوزارة.كما تمّ التطرّق إلى الآليات الكفيلة بتحسين حوكمة التصرّف داخل الديوان والرفع من نجاعة تدخّلاته، فضلاً عن دعم قدراته اللوجستية والتخزينية، خاصة بالمناطق المعنيّة، بما يضمن تقريب الخدمات من المربين والاستجابة لاحتياجاتهم في الآجال المناسبة.وشدّد الوزير على أنّ نَجاح هذه المؤسسة الناشئة يمثّل ركيزة أساسية لضمان استدامة منظومات الإنتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني، باعتبار الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان في تعديل السّوق ووضع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنّهوض بالموارد العلفيّة، وإرساء حوكمة رشيدة للتّصرّف فيها، فضلاً عن تحديد وتأمين الحاجيات السّنويّة للقطيع من مختلف الموارد العلفيّة.