Babnet   Latest update 07:40 Tunis

البعثة التونسية الدائمة بجنيف تشارك في النقاش التفاعلي حول تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a12e764ac0d7.48784635_nmhijfolqpkeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 07:40 قراءة: 2 د, 11 ث
      
شاركت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة ومنظماتها بجنيف (سويسرا)، اليوم  الخميس، في النقاش التفاعلي حول تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وذلك ضمن أشغال الدورة الواحدة والستين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بجنيف، من 23 فيفري الى 31 مارس 2026.
وأعربت البعثة، حسب بلاغ لها نشرته على صفحتها على منصة  ميتا/فايسبوك، مجدّدا عن إدانة تونس الشديدة، لما يتعرض له ولايزال الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي دون مساءلة ولا محاسبة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني من بينهم أكثر من    20 ألف طفل وقرابة 13 ألف امرأة وإصابة أكثر من 170 ألف جريح.
وأكدت البعثة، من جديد إدانة تونس بأشد العبارات لهذه الجرائم والانتهاكات، داعيةً المجموعة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير، والتحرك فورا، وبشكل فاعل ومسؤول، لإيقاف الابادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري والاستيطان واستعمال التجويع كسلاح حرب.

وشددت البعثة التونسية على وجوب فرض امتثال قوة الاحتلال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب انهائه الفوري وتفكيك الاستيطان وتفعيل الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
واكّدت البعثة أن تونس تُشدّدُ على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهة أخرى تؤكد تونس على موقفها الثابت والمبدئي المتعلّق برفض تهجير الشعب الفلسطيني وبحقه، غير القابل للتصرّف أو السقوط بالتقادم، في استعادة حقّه السّليب في كامل أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القُدس الشّريف، حسب نص البلاغ.

وقال وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي الاثنين الماضي لدى القاءه كلمة تونس خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 61 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان  بجنيف أنه لا يُمكن الحديث عن حماية حقوق الإنسان في العالم، في وقتٍ يُباد فيه شعبٌ بأكمله على مرأى ومسمع من العالم مشددا على ان ما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني الصّامد، لاسيما في قطاع غزّة، من قتلٍ جماعي وتجويع وتهجيرٍ قسري، يُمثّل انتهاكًا صارخًا لكلّ القيم التي قامت عليها منظومة حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني.  
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر على مدى خمسة أسابيع، أكثر من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين، وستتدارس الدول الأعضاء الـ 47، خلالها، وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية التي تهم على الخصوص التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
كما تنعقد في إطارها موائد مستديرة تعالج عدة قضايا، أبرزها حقوق الإنسان وثقافة السلام، وتمويل التنمية المستدامة، والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، بما في ذلك النقل والسكن؛ فضلا عن حقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324359

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
22°-11
21°-11
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>