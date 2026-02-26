Babnet   Latest update 22:40 Tunis

جلسة عمل بوزارة السياحة تتابع جاهزية القطاع السياحي وتقيّم الخطة الترويجية

Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 22:20
      
 انتظمت يوم، الخميس، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تنفيذ الخطة الترويجية بالأسواق الخارجية واستعراض المشاركة التونسية في كبرى التظاهرات والمعارض الدولية، على غرار معرض بورصة برلين للسياحة إلى جانب النظر في الملاحظات والمقترحات الرامية إلى مزيد دفع الاستثمارات النوعية وتعزيز الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الجلسة المنعقدة بإشراف وزير السياحة سفيان تقيّة، وبحضور رؤساء الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية والمدير العام للديوان الوطني للسياحة وعدد من إطارات الوزاراة والديوان،  التأكيد على مساهمة المؤسسات السياحية في مجهودات النظافة والعناية بالمحيط، وعلى خطة العمل الخاصة بتحفيز الاستثمار، وتسريع نسق إنجاز المشاريع النوعية، للرفع من طاقة الإيواء بمختلف المناطق.


كما تمّ التشديد خلال اللقاء الذي حضره عدد من إطارات الوزارة وديوان السياحة، على ضرورة مراجعة مواصفات المؤسسات السياحية وتأهيلها بما يستجيب لمتطلبات الحرفاء التونسيين والأجانب والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين القدرة التنافسية، وتدعيم الربط الجوي وتعزيز النقل السياحي البري الداخلي.
وأكّد الاجتماع على حسن الاستعداد لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 وتطوير التنشيط السياحي باعتماد مقاربة جديدة تقطع مع الصورة النمطية المستهلكة وعلى متابعة نشاط رحلات العمرة، مع مواصلة حملات التوعية بضرورة التعامل حصريًا مع وكالات أسفار معتمدة، ضمانًا لحماية حقوق المواطنين.
