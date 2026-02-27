Babnet   Latest update 09:17 Tunis

بنزرت تحتفي بالإبداع في مهرجان ليالي المدينة من 28 فيفري إلى 16 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0b7c884eb69.78873505_lejqpkhmogifn.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 08:43
      
تحتضن المدينة العتيقة ببنزرت فعاليات الدورة 13 من مهرجان ليالي المدينة ببنزرت، وذلك في الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 16 بالمركب الثقافي الشيخ إدريس، حيث يلتقي جمهور الفن الرابع والموسيقى والشعر مع باقة من العروض المتنوعة التي تثري المشهد الثقافي خلال ليالي شهر رمضان.

ويفتتح المهرجان بعرض مالوف لجمعية نادي خميس ترنان، لتتواصل الفعاليات يوم 4 مارس مع عرض للفنانة عفيفة العويني. وفي 6 مارس يكون الموعد مع عرض للفنان أحمد الهاني، يليه يوم 7 مارس عرض للفنان عادل بندقة.


كما يحتضن المهرجان يوم 10 مارس سهرة شعرية بعنوان “لقاء الأجيال”، في مبادرة تجمع بين أصوات شعرية مختلفة. ويتواصل البرنامج يوم 12 مارس مع عرض للفنان ياسين الصالحي بعنوان "ما يضحكنيش"، فيما يُعرض يوم 14 مارس الفيلم "سلم إلى دمشق" للمخرج محمد ملص. وتُختتم التظاهرة يوم 16 مارس بعرض فني للفنان أحمد جلمام.


وتنطلق جميع العروض بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت.
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
