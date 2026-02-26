انطلاق الشهر الوطني للفنون التشكيلية...موعد سنوي يجمع مبدعي الصورة واللون

Babnet   Latest update 23:28 Tunis

Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 23:12
      
يحتضن المركز الوطني للفن الحي (دار الفنون بالبلفيدير) مساء السبت 28 فيفري الجاري، بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا، افتتاح أول معرض ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من الشهر الوطني للفنون التشكيلية.

وينظم هذه التظاهرة اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية، لتتواصل فعالياتها إلى غاية 15 مارس 2026، من خلال سلسلة من المعارض الفنية الموزعة على عدد من الفضاءات الثقافية بالعاصمة.


وفي هذا الإطار، تمت برمجة معارض فنية بكل من قصر خير الدين يوم 7 مارس، ورواق الفنون ببن عروس يوم 11 مارس، إضافة إلى رواق يحيى بفضاء البالماريوم يوم 14 مارس.


ويجمع الشهر الوطني للفنون التشكيلية سنويا نخبة من الفنانين التشكيليين التونسيين في لقاء فني مفتوح أمام الجمهور، يهدف إلى دعم الحركة التشكيلية والتعريف بمختلف التجارب الإبداعية المعاصرة.

وتضم المعارض أعمالا فنية منجزة على خامات متعددة وباستخدام تقنيات تعبيرية متنوعة، من بينها الرسم والتصوير التشكيلي والنحت وتقنيات الفنون البصرية الحديثة، بما يعكس ثراء المشهد الفني التشكيلي في تونس وتنوع مدارسه وأساليبه.
